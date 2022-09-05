fbpx
مجتمع

“حفرة الشابو”… لعنة المشاريع

منذ 30 ثانية
تمتد على آلاف الهكتارات وتحولت إلى أخطر مكان في البيضاء وألغاز تحوم حولها زحف الإسمنت على كل شبر بالبيضاء، إلى درجة أنه اغتال أحلام البيضاويين بفضاءات خضراء، إلا مكان واحد بمنطقة سيدي مومن، عبارة عن خلاء على مساحة تصل إلى آلاف الهكتارات، ظل صامدا لسنوات أمام الزحفأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 30 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.