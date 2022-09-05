مجتمع
“حفرة الشابو”… لعنة المشاريع
تمتد على آلاف الهكتارات وتحولت إلى أخطر مكان في البيضاء وألغاز تحوم حولها زحف الإسمنت على كل شبر بالبيضاء، إلى درجة أنه اغتال أحلام البيضاويين بفضاءات خضراء، إلا مكان واحد بمنطقة سيدي مومن، عبارة عن خلاء على مساحة تصل إلى آلاف الهكتارات، ظل صامدا لسنوات أمام الزحفأكمل القراءة »
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