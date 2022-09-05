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مجتمع

زيادات في مقررات التعليم الخصوصي

منذ 53 ثانية
انطلق الموسم الدراسي بجدل كبير حول الزيادة في أسعار بعض المقررات التكميلية بالتعليم الخصوصي، وعدد من الأدوات والتجهيزات الأساسية، كما طال الجدل الدعم المادي الذي خصصته الحكومة لكتاب التعليم العمومي حفاظا ودعما للقدرة الشرائية للآباء والأمهات. واعترف عدد من الكتبيين بتسجيل زيادة تختلف حسب سعر الكتب التكميليةأكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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