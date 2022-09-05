مجتمع
زيادات في مقررات التعليم الخصوصي
انطلق الموسم الدراسي بجدل كبير حول الزيادة في أسعار بعض المقررات التكميلية بالتعليم الخصوصي، وعدد من الأدوات والتجهيزات الأساسية، كما طال الجدل الدعم المادي الذي خصصته الحكومة لكتاب التعليم العمومي حفاظا ودعما للقدرة الشرائية للآباء والأمهات. واعترف عدد من الكتبيين بتسجيل زيادة تختلف حسب سعر الكتب التكميليةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا