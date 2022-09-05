fbpx
الأولى

مصير غامض لـ126 هكتارا بالبيضاء

منذ 21 ثانية
تصميم أولي لمشروع قطب حضري بسيدي عثمان تختفي وراءه مافيا عقار ومنعشون توصل أعضاء مجلس المدينة بتصميم أولي لما يسمى مشروع “القطب الحضري” بمقاطعة سيدي عثمان، الواقع على أكثر من 126 هكتارا، انطلاقا من منطقة “الحنطات” إلى مجمع “لافيراي”. ويعتمد المشروع على ترحيل عدد كبير من المرافقأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 21 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.