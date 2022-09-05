الأولى
مصير غامض لـ126 هكتارا بالبيضاء
تصميم أولي لمشروع قطب حضري بسيدي عثمان تختفي وراءه مافيا عقار ومنعشون توصل أعضاء مجلس المدينة بتصميم أولي لما يسمى مشروع “القطب الحضري” بمقاطعة سيدي عثمان، الواقع على أكثر من 126 هكتارا، انطلاقا من منطقة “الحنطات” إلى مجمع “لافيراي”. ويعتمد المشروع على ترحيل عدد كبير من المرافقأكمل القراءة »
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