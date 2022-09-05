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الرشوة تسقط مسؤولا دركيا

منذ 15 ثانية
أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، مسؤولا دركيا برتبة مساعد “أجودان” رفقة عسكري رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 ضواحي سلا، قصد التحقيق معهما في جرائم رشوة وإفشاء أسرار مهنية. وأفاد مصدر مقرب من دائرة التحقيق أن المسؤول الدركي جرى استقدامهأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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