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الرشوة تسقط مسؤولا دركيا
أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، مسؤولا دركيا برتبة مساعد “أجودان” رفقة عسكري رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 ضواحي سلا، قصد التحقيق معهما في جرائم رشوة وإفشاء أسرار مهنية. وأفاد مصدر مقرب من دائرة التحقيق أن المسؤول الدركي جرى استقدامهأكمل القراءة »
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