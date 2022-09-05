افتتاحية
جنازة مدرسة
من حسن الحظ، لا توجد هيآت معتمدة للقياس والاستطلاع وجس آراء المواطنين في جميع أحوالهم ومناسباتهم، وإلا صدمتنا أرقام الكآبة والاكتئاب والغمة الطالعة من ثنايا دخول مدرسي، وهو الثالث من نوعه في سلسلة متتالية من الأزمات. ونستطيع القول، دون تردد، إن هذه المناسبة هي أكثر ما يُثقلأكمل القراءة »
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