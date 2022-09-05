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خاص

تحديات رجال السلطة بالجديدة

منذ 6 ثواني
أبرزها التصدي للبناء السري ومظاهر الترييف والباعة الجائلين ووقف الهجرة السرية وصيانة الملك العام تم صباح الخميس الماضي بمقر عمالة الجديدة ، تنصيب 24 رجل سلطة عينوا بمختلف الجماعات الترابية بإقليم الجديدة ، بمقتضى الحركة الانتقالية الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، في 15 غشت الماضي، وتندرج فيأكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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