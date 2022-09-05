حوادث
الرصاص لصد خطر جانح
واجه الشرطة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة قبل السيطرة عليه تمكنت عناصر الشرطة بالفقيه بن صالح، الخميس الماضي، من إيقاف جانحين عرض أحدهما، أمنيين للخطر بعد محاولة صده عن ارتكاب حماقاته، المتمثلة في إثارة الفوضى وتهديد سلامة المواطنين باستعمال سلاح أبيض، لم يتردد في الاعتداء على رجلأكمل القراءة »
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