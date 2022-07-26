الأولى
البنوك لا تعرف الأزمة
حققت أرباحا تجاوزت 1200 مليار بفضل تراجع كلفة المخاطر وانخفاض تكاليف الموارد حققت البنوك أرباحا، خلال السنة الماضية، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 76.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في 2020، وبزيادة بقيمة 100 مليون درهم عن مستواها خلال 2019. وأرجعت هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنكأكمل القراءة »
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