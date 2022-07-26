جماعة البيضاء: لا صحة للأخبار المتعلقة بقطع الماء

نفت جماعة الدار البيضاء ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن مسألة قطع الماء الصالح للشرب، وتجميد الأنشطة التي تعتمد أساسا على الماء.

وجاء في بلاغ تكذيبي للجماعة، أنه على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عقد اجتماع يوم الاثنين 25 يوليو 2022 حول التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة ندرة المياه، خاصة مسألة قطع الماء الصالح للشرب من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الثامنة صباحا وتجميد الأنشطة التي تعتمد أساسا على الماء، فإن جماعة الدارالبيضاء تؤكد أن هذه الأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البلاغ، أنه بناء عليه فإن جماعة الدارالبيضاء، إذ تنفي كل ما نشر حول هذا الموضوع، تذكر في الوقت ذاته الساكنة البيضاوية بضرورة الحفاظ على الماء والإحجام عن ممارسة أي شكل من أشكال التبذير حفاظا على الموارد الحالية من المياه وضمانا للتوزيع العادل لهذه المادة الحيوية.

في هذا السياق تم التذكير أيضا بأن وزير الداخلية دعا الولاة والعمال بالإدارة الترابية لمواجه أزمة الماء التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي شهدته المملكة الناجم عن قلة التساقطات المطرية، إلى جانب تراجع الفرشة المائية.

كما دعا الوزير في دورية له الولاة والعمال، في ظل “الوضعية الصعبة”، إلى التقيد بالتدابير التي سبق الإعلان عنها في مذكرة سابقة، وعقد اجتماعات مستعجلة بهدف تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب.

وحسب البلاغ، فإن جماعة الدار البيضاء تعمل بتعاون وثيق، لأكثر من 3 أشهر، مع ولاية جهة الدار البيضاء، وليديك، والحوض المائي والمصالح الخارجية لوضع استراتيجية للاستخدام الرشيد والمعقلن للموارد المائية والتي سيتم نشرها قريبا.