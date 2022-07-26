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آبار تنقذ ملاعب البطولة

منذ 11 دقيقة
أنقذت مياه آبار ملاعب كرة القدم في ظل أزمة الماء التي تعيشها مختلف مدن وأقاليم المملكة. وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن جميع الملاعب الوطنية تتوفر على آبار، عبارة عن ثقوب تحقق لها الاكتفاء الذاتي من الماء، لاستعمالها في ري العشب، وفي الحمامات وباقي المرافق الصحية. وكشفت المعطيات نفسها أنأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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