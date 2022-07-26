الأولى
لقجع يفضح ضعف حكومة الإسلاميين
قانون تصفية مالية 2020 كشف أن معدل الإنجاز 41 في المائة كرس قانون التصفية رقم 20.22، المتعلق بتنفيذ ميزانية 2020، ضعف أداء بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وحصول اتفاق بينها على صرف نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة بنسب تتراوح بين 90 في المائة و100، فيما عرف الاستثمار تذبذبا، لكثرة البرامجأكمل القراءة »
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