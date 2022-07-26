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ملايير في مهب صفقة موجهة

منذ دقيقتين
ملحقات إدارية وتقنية لطلب عروض تفصل عملية تجهيز مدن المهن والكفاءات على المقاس تضمنت الملحقات الإدارية والتقنية لطلب طرحته شركة مفوض لها، من قبل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تحت رقم 2022.109، شروطا مفصلة على مقاس شركة واحدة للظفر بصفقة من ستة ملايير للسنة الثانية على التوالي، علما أن شركاتأكمل القراءة »


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