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وفاة رضيع تورط “حجاما”
انقلبت فرحة عائلة بضواحي القصيبة، بإقليم بني ملال، لمناسبة تنظيم حفل إعذار، إلى مأتم بعد أن توفي رضيع، أول أمس (الأحد) إثر ختانه على يد “حجام”. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الهالك يبلغ من العمر 3 أسابيع فقط، ولفظ أنفاسه الأخيرة ساعات بعد خضوعه لعملية الختانأكمل القراءة »
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