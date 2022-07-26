أسواق
“ماسينار” تتزود بوظيفة الذكاء الاصطناعي
قامت شركة “ماسينار”، المتخصصة في مجال الديكور، بدمج تكنولوجيات الواقع المعزز ضمن إستراتيجية الزبناء الخاصة بها، من خلال تزويد موقعها الإلكتروني بوظيفة الذكاء الاصطناعي، لتتمكن من الاستجابة للحاجيات الافتراضية لزبائنها، والسماح لهم بالاطلاع على اللوحات التي تناسب ديكورات صالوناتهم ومعرفتها بشكل أفضل، قبل القيام بعملية الشراء. وبفضل هذه التكنولوجيا، يمكنأكمل القراءة »
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