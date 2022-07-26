أخبار الصباح
أخبار الصباح
< مضيان قلب فوز نور الدين مضيان في الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة، الخميس الماضي، موازين القوى في الاستقلال. واعتبرت مصادر داخل حزب "الميزان" أن النتيجة التي حققها رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في دائرة الموت، رجحت كفة الأمين العام نزار بركة في صراعه مع تيار ولد الرشيد، الذي يخطط لبسطأكمل القراءة »
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