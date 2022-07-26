حوادث
حجز 120 لترا من “ماحيا” بأولاد عمران
تمكنت فرقة أمنية خاصة تتكون من عناصر من الأمن الإقليمي لآسفي وأخرى من المنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية، أخيرا، من إيقاف مبحوث عنه متهم بحيازة وترويج المخدرات. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن الشخص الموقوف مسجل خطر وصدرت في حقه العديد من مذكرات البحث عن الصعيد الوطني وتم ذلك في وادأكمل القراءة »
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