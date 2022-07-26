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حوادث

15 سنة لقاتل جارته بسيدي بنور

منذ 4 دقائق
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة فلاح وحكمت عليه ب 15 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وانتهاك حرمة مسكن الغير والضرب والجرح بالسلاح، فيما تمت مؤاخذة امرأتين بشهرين موقوفتي التنفيذ، بعدأكمل القراءة »


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