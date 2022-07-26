حوادث
براءة رئيس سابق لجماعة بوفكران
ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، الحكم ببراءة رئيس سابق لجماعة بوفكران بمكناس من العدالة والتنمية ومسير شركة و3 موظفين توبعوا في حالة سراح بكفالات، من تهم “اختلاس أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام والمشاركة في ذلك”. وأيدت الحكم الابتدائي بذلك بموجب قرارها الصادر بعد مناقشةأكمل القراءة »
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