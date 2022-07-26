حوادث
إيقاف سارق متجر بأزيلال
نفذ عملية سرقة مبلغ مالي بعد تهديد مالك المحل التجاري بالقتل أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأزيلال، الجمعة الماضي، مشتبها فيه بتنفيذ عملية سرقة راح ضحيتها مالك متجر، عرضه للتهديد باستعمال آلة حادة، قبل أن يسطو الفاعل على مبلغ مالي اضطر الضحية لمنحه إياه تحت التهديد بالقتل، ثم اختفى على الأنظار.أكمل القراءة »
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