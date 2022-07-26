حوادث
تفكيك شبكة حوادث السير الوهمية بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا على النيابة العامة بابتدائية المدينة، 3 أشخاص أعمارهم بين 23 و26 سنة، لتورطهم في قضايا مختلفة، تتعلق بافتعال حوادث سير وهمية للنصب على شركات التأمين. وأودعوا سجن بوركايز قبل محاكمتهم أمام المحكمة. وأوقف المتهمون من طرف مصلحة حوادث السير بالمنطقة الثانيةأكمل القراءة »
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