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أسواق

“هواوي” تناقش التحول الرقمي

منذ 10 دقائق
وقعت اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع مجموعة من الوزارات المعنية أوضح موريس ما، رئيس قسم شؤون البرمجيات لدى “هواوي”، أن الشركة تطمح للعمل مع جميع الفاعلين، إضافة إلى المستخدمين، من أجل بناء عالم رقمي أفضل، نقال ومستقل ومتصل، بفضل الدمج العميق للتكنولوجيات المتقدمة، مثل الجيل الخامس والبرمجيات. وقال مارتن كرينر،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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