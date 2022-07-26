الأولى
سعوديون في فيلا للجنس الجماعي
أوقفوا بطنجة رفقة فتيات في مداهمة وكر لدعارة الأجانب أحالت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، صباح أمس (الاثنين)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في حالة اعتقال خمسة سعوديين وخمس فتيات، ضبطوا قبل يومين داخل فيلا مخصصة لدعارة الأجانب. وعلمت “الصباح” أن المتهمين العشرة ظلوا ينتظرون تقديمهم أمام النيابةأكمل القراءة »
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