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سعوديون في فيلا للجنس الجماعي

منذ 11 دقيقة
أوقفوا بطنجة رفقة فتيات في مداهمة وكر لدعارة الأجانب أحالت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، صباح أمس (الاثنين)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في حالة اعتقال خمسة سعوديين وخمس فتيات، ضبطوا قبل يومين داخل فيلا مخصصة لدعارة الأجانب. وعلمت “الصباح” أن المتهمين العشرة ظلوا ينتظرون تقديمهم أمام النيابةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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