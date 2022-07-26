أسواق
مطعم “بيكاسو” يتجدد
عاد مطعم “بيكاسو” بالبيضاء، ليفتح أبوابه من جديد، بعد خضوعه لعملية تغيير شاملة، همت الفضاء الداخلي، إلى جانب “التيراس” التي يفضل الزبناء الجلوس بها في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة. المطعم، الذي يقع بشارع السكتاني، جدد ديكوراته بشكل كامل، وارتدى حلة جديدة تماما، سواء على مستوى الكراسي والأثاث، أوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا