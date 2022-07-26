حوادث
سرقة أموال وكالة تورط مستخدما
بلغ عن جريمة وهمية للاستفادة من المسروقات والتحقيقات فضحت مخططه فكت عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، السبت الماضي لغز عملية السطو التي شهدتها وكالة لتحويل الأموال توجد بجانب حمام الفن بحي سباتة الخميس الماضي، بعد أن أظهرت التحقيقات التي أجريت أن مستخدما بها لم يكن سوى الفاعل الرئيسي. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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