fbpx
حوادث

سرقة أموال وكالة تورط مستخدما

منذ 13 دقيقة
بلغ عن جريمة وهمية للاستفادة من المسروقات والتحقيقات فضحت مخططه فكت عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، السبت الماضي لغز عملية السطو التي شهدتها وكالة لتحويل الأموال توجد بجانب حمام الفن بحي سباتة الخميس الماضي، بعد أن أظهرت التحقيقات التي أجريت أن مستخدما بها لم يكن سوى الفاعل الرئيسي. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.