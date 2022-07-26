أسواق
“سيليك” تفتح متجرا جديدا
فتحت علامة “سيليك” التركية، المتخصصة في صناعة المفروشات الخاصة بالأطفال والشباب، صالة عرض جديدة غي شارع “غاندي” بالبيضاء، هي السادسة من نوعها في المغرب والثانية في العاصمة الاقتصادية. ويقدم المتجر الجديد، اختيارات متنوعة للزبناء، تتعلق بغرف نوم للرضع والأطفال والمراهقين. وانطلق نشاط الشركة، التي توجد متاجرها بالبيضاء والرباط والقنيطرة وطنجةأكمل القراءة »
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