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منصة أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن تدعيم خدمة الأداء الإلكتروﻧﻲ لرسوم التحفيظ العقاري لفائدة الموثقين عبر منصة جديدة تمت إضافتها إﻟﻰ آلية الدفع المعتمدة سابقا، ليصبح بإمكان الموثقين، أداء رسوم المحافظة العقارية عن بعد عبر قناة جديدة هي “سي دي جي موبيل”أكمل القراءة »
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