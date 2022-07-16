fbpx
حوار

البدراوي: ثقب مالي يفوق المليار

منذ دقيقتين
رئيس الرجاء قال إنه سيعلن عن الانتدابات الأسبوع المقبل قال عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، إنه بات للفريق «رئيس صحيح» يعتمد عليه، ولن يتوانى في تقويته من كل الجوانب. وأضاف البدراوي حينما حل ضيفا على «الصباح»، اول أمس (الخميس)، أنه لن يتردد في اللجوء للقضاء، إذا ثبت اختلاس أموال الرجاء،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock