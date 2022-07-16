حوار
البدراوي: ثقب مالي يفوق المليار
رئيس الرجاء قال إنه سيعلن عن الانتدابات الأسبوع المقبل قال عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، إنه بات للفريق «رئيس صحيح» يعتمد عليه، ولن يتوانى في تقويته من كل الجوانب. وأضاف البدراوي حينما حل ضيفا على «الصباح»، اول أمس (الخميس)، أنه لن يتردد في اللجوء للقضاء، إذا ثبت اختلاس أموال الرجاء،أكمل القراءة »
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