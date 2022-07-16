ملف الصباح
بوعبيد الشرقي قبلة الزوار والمريدين
تستعد السلطات الإقليمية بعمالة إقليم خريبكة، بتنسيق مع المجلس الجماعي للمدينة ووزارة الشؤون الإسلامية، لتنظيم دورة جديدة سنوية للولي الصالح بوعبيد الشرقي، بمدينة أبي الجعد خلال الأسبوع الأول من شتنبر المقبل. ويراهن المنظمون على تجويد فقرات الدورة، بعد توقف اضطراري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب الجائحة التي ألغت جميع الاحتفالاتأكمل القراءة »
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