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بوعبيد الشرقي قبلة الزوار والمريدين

منذ 13 ثانية
تستعد السلطات الإقليمية بعمالة إقليم خريبكة، بتنسيق مع المجلس الجماعي للمدينة ووزارة الشؤون الإسلامية، لتنظيم دورة جديدة سنوية للولي الصالح بوعبيد الشرقي، بمدينة أبي الجعد خلال الأسبوع الأول من شتنبر المقبل. ويراهن المنظمون على تجويد فقرات الدورة، بعد توقف اضطراري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب الجائحة التي ألغت جميع الاحتفالاتأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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