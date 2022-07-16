ملف الصباح
30 مليونا لبركات “عيشة قنديشة”
عائدات “سيدي علي بن حمدوش” من تجارة الخمور والمخدرات والدعارة والشعوذة وابتزاز الزوار يعرف موسم الولي الصالح سيدي علي بن حمدوش بضواحي مكناس، مباشرة بعد ذكرى المولد النبوي الشريف، وطيلة أسبوع كامل، حركة غير عادية، حيث تعمل سلطات المدينة على تهييء الجو الملائم لإضفاء الصبغة الرسمية على هذا الموسم، بتوفيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا