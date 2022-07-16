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30 مليونا لبركات “عيشة قنديشة”

منذ 9 دقائق
عائدات “سيدي علي بن حمدوش” من تجارة الخمور والمخدرات والدعارة والشعوذة وابتزاز الزوار يعرف موسم الولي الصالح سيدي علي بن حمدوش بضواحي مكناس، مباشرة بعد ذكرى المولد النبوي الشريف، وطيلة أسبوع كامل، حركة غير عادية، حيث تعمل سلطات المدينة على تهييء الجو الملائم لإضفاء الصبغة الرسمية على هذا الموسم، بتوفيرأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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