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الشيخ الكامل… “الذبيحة والجدبة”
مكناس تتحول إلى موسم ومزار للآلاف من مريدي دفينها الهادي بنعيسى طقوس وتقاليد استثنائية تلك التي تعيشها مكناس بالتزامن مع أيام تخليد ذكرى المولد النبوي، حيث يحج إليها عدد من مريدي وأتباع الطريقة العيساوية التي أسسها الولي الشيخ الكامل، والذي يوجد ضريحه في قلب المدينة العتيقة بمكناس، في الوقت الذيأكمل القراءة »
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