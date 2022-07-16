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“البيع والشرا” في سيدي احمد أو موسى
أقدم موسم ديني ينظم في منطقة تزروالت التي كانت مركزا تجاريا منذ قرون ظل أنموكار نتزروالت، أو موسم سيدي احمد أو موسى، على مر قرون، محافظا على هويته الدينية والتجارية والاجتماعية، بعيدا عن فلكرة طقوسه وعاداته وتقاليده، والليالي الساهرة التي طغت على أغلب المواسم. ويعتبر مزار سيدي احمد أو موسىأكمل القراءة »
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