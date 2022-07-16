حوادث
التحقيق مع “سمسار محاكم” بفاس
أمر قاضي التحقيق بابتدائية فاس، أخيرا، بإيداع دركي سابق، سجن بوركايز لتورطه في قضايا نصب على مرتفقي المحكمة بداعي التدخل لفائدتهم في قضايا رائجة أو لإنجاز مساطر قانونية، فيما سرح محاميان بهيئة فاس ذكرهما باعتبارهما مشاركين في تلك الأفعال. واستمع إليهما و”سمسار المحاكم” الذي مددت حراسته نظريا بيوم، ابتدائيا بعدأكمل القراءة »
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