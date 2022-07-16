حوادث
إيقاف متهمين بتهجير البشر
أفادت مصادر مطلعة، أن وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والوثائق المزورة التابعة للشرطة الوطنية، تمكنت أخيرا، من اعتقال أربعة أشخاص في مليلية، ضمنهم عسكري، ينشطون في عمليات الهجرة غير النظامية إلى المدينة المحتلة. وحسب مصادر “الصباح” أسفرت التدخلات التي قامت بها الشرطة عن حجز قاربين ترفيهيين، يرفعان العلم الإسباني،أكمل القراءة »
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