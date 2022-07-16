حوادث
آش خاصك تدير؟
الشهادة المهنية هي وثيقة إدارية تسلم لمنتسبي الغرفة المصدرين (سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين) عند طلبهم، وذلك لأجل التعريف بأنشطتهم المهنية. يمكن استخدام الشهادة المهنية في الملفات الخاصة بعروض الصفقات العمومية والملفات الخاصة بطلب بطاقة التعريف الوطنية وملفات طلب جواز السفر وملفات طلب تأشيرة الدخول إلى مجموعة من الدولأكمل القراءة »
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