حوادث
تزويرالأورو يورط جانحين
يستهدفان وكالات صرف العملات مستعينين بسيارة رباعية الدفع باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء، الأربعاء الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع شاب وشابة يشتبه تورطهما في تزوير أوراق العملة الأجنبية وعرضها للتداول، لكشف ملابسات القضية وتحديد ما إن كانا يشتغلان لحساب شبكة إجرامية منظمة،أكمل القراءة »
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