حوادث
مأساة قاصر مع الاغتصاب
اعتدى عليها ابن الجيران جنسيا فقررت السفر إلى الزمامرة حيث يقطن جدها فاغتصبها مسن إنجاز : مصطفى لطفي مأساة عاشتها قاصر بالبيضاء، إذ وقعت ضحية اغتصاب من قبل ابن الجيران، وخوفا من الفضيحة غادرت أسرتها، واستقلت حافلة إلى آسفي ومن ثم إلى الزمامرة حيث يقطن جدها للعيش معه إلى حينأكمل القراءة »
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