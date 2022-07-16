الأولى
اعتقال محام “يروج” أفلاما إباحية بالسجن
ضبط متلبسا بتسليم بطائق التخزين لسجين لبيعها بـ500 درهم تورط محام في إدخال ممنوعات إلى سجن العرجات 2 بسلا، عبارة عن حاملات لبطائق تخزين بها أفلام إباحية وقطع موسيقية، عبر تسليمها لسجينين، أحدهما من أقاربه، من أجل بيعها بالسجن بـ500 درهم، أو مقايضتها بعشر علب سجائر. وضبط المحامي في حالةأكمل القراءة »
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