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حوادث

جثتان تستنفران أمن ابن سليمان

منذ دقيقة واحدة
عثر مواطنون، أول أمس (الأربعاء)، ، على جثتي رجلين في مرحلة التحلل، قرب محطتي وقود في طور البناء، بالطريق الرابطة بين البيضاء والكارة، بجماعة الردادنة أولاد مالك التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بن سليمان. وشهدت المنطقة حالة استنفار لدى مختلف مصالح الدرك بمركز مليلة التابع لسرية درك ابن سليمان، والدرك القضائيأكمل القراءة »


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