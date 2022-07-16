توقيف مختل عقلي بزي عسكري بمراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء

الجمعة 15 يوليوز، من توقيف شخص تظهر عليه علامات

الخلل العقلي، بعدما كان يرتدي زيا نظاميا عسكريا بالشارع العام.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الشخص الموقوف يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يرتدي الزي النظامي الخاص بوالده الذي كان يعمل قيد حياته ضابطا في إحدى المصالح العسكرية.



كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل عائلة المشتبه

فيه من حجز ملابس ولوازم عسكرية كانت موضوعة رهن إشارة والده الهالك، فضلا عن بقايا خرطوشات وذخيرة مستعملة تم حجزها ووضعها رهن إشارة المصالح العسكرية المختصة.

وقد تم فتح بحث قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الشخص الموقوف بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية للخضوع للعلاجات الضرورية.