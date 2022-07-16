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أخبار 24/24

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح

منذ 24 ثانية
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أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح (60 – 80 كلم/في الساعة) مرتقبة اليوم السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح (من 15 إلى 25 ملم ) ،اليوم السبت ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا ، بكل من أقاليم خريبكة وبني ملال وخنيفرة والفقيه بن صالح ومراكش وشيشاوة والرحامنة والحوز وقلعة السراغنة.

منذ 24 ثانية
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