حريق غابة “جبل أمزيز” أتى على 400 هكتار وجهود الإطفاء متواصلة

أفادت مصادر محلية بإقليم وزان أن جهود فرق الإطفاء لا تزال متواصلة من أجل احتواء وتطويق الحريق الغابوي المندلع بغابة “جبل أمزيز” على مستوى جماعتي زومي ومقريصات، الذي أتى إلى حدود زوال اليوم السبت على مساحة غابوية تقدر بــ400 هكتار، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وذكرت المصادر ذاتها أنه تم العمل في هذا الصدد على تعزيز كافة الموارد والإمكانات المعبأة من أجل الحيلولة دون توسع محيط النيران بشكل جسيم قد يطال التجمعات السكنية أو القطاع الغابوي المحاذي والمقدرة مساحته بما يقرب 3000 هكتار.

ولأجل ذلك، تضيف المصادر، فقد تم استقدام تعزيزات بشرية مكونة من المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة من أجل دعم فرق التدخل الأرضي للتصدي للنيران.

وبالنظر لوعورة تضاريس المنطقة المعنية بالحريق، فقد تم الرفع من وتيرة استعمال آليات التدخل الجوي التي يعتبر تدخلها حاسما في مثل هذه الظروف، حيث جرى تنفيذ 80 طلعة إطفائية جوية لصب المياه بواسطة الطائرات وتكثيف برمجة طلعات أخرى لتحويط رقعة النيران.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أنه قد تمت السيطرة على الحريق الذي كان قد اندلع بغابة “جبل مولاي عبد القادر” بجماعة زومي، في وقت سابق اليوم، مبرزة أنه التهم حوالي 5 هكتارات من المساحة الغابوية دون تسجيل خسائر بشرية.

كما اشارت المصادر إلى أنه تم عشية اليوم أيضا تسجيل اندلاع حريق ثالث قرب دوار “فتراس” بجماعة عين بيضاء، حيث تجندت الجهات المختصة بمساعدة الساكنة المحلية من أجل التصدي للحريق الذي طال إلى حدود الساعة، 2 هكتارات من الغطاء النباتي، دون تسجيل إصابات بشرية.