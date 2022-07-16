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“أخنوش ارحل”… وإلا خنت الشعب!

منذ 5 دقائق
على الجميع أن يتبع “جيلالة بالنافخ” ويحتج على غلاء “الكازوال” لأجل عيون أصحاب “الرانج” على الجميع أن يرفع اليوم شعار “أخنوش ارحل” ويتقاسم “الهاشتاغ» المتداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمطالب بتخفيض ثمن الغازوال إلى 7 دراهم، والبنزين إلى 8، حتى يكون “ولد الشعب”، متعاطفا مع مطالبه. وعلىأكمل القراءة »


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