الأولى
ثورة صحية
لا تراجع عن إصلاح قطاع الصحة، ولا بديل عن منظومة صحية مهيكلة ومتماسكة ترقى إلى مستوى انتظارات المغاربة وتكون قاطرة للحماية الاجتماعية، مهما كلف ذلك من ثمن. هذه واحدة من الخلاصات الأساسية للاهتمام الملكي البالغ بوضع هذا القطاع الاجتماعي والإنساني في سكته الصحيحة، من خلال إدراج مشروع القانون الإطار لإصلاحأكمل القراءة »
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