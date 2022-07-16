الأولى
فساد بمديريات للطرق
شركة مكلفة بمشاريع بعاصمة الأنوار حصلت على 16 صفقة بالشمال بأساليب ملتوية وصل الفساد بمديريات للطرق إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما حرك عبد القادر عمارة، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك سابقا، قبل مغادرته أسوار الوزارة، تقريرا للمفتشية العامة التابعة له، جر شركات كبرى ومسؤولينأكمل القراءة »
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