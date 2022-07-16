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رخص آبار في المزاد

منذ 5 دقائق
نفذت لجان ولائية جولات ميدانية وقفت خلالها على حقيقة ما تضمنته شكايات فلاحين منعوا من الحصول على شهادات إدارية لحفر أو تجديد آبار بعدما بدأت قطعانهم تموت عطشا، إذ وقفت اللجان المذكورة على خروقات خطيرة في بؤر مناطق صناعية عشوائية تمكن أصحاب معامل سرية لغسل النفايات البلاستيكية وصناعة “السوميلا” المستعملةأكمل القراءة »


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