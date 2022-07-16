ربورتاج
صيف الحرائق بالشمال
عشرات السكان فقدوا منازلهم ومئات المواشي نفقت ومساحات شاسعة من الغطاء النباتي دمرت تعيش منطقة الشمال، خلال هذه الأيام، وضعا استثنائيا بسبب موجة من الحرائق المهولة، التي اجتاحت عددا من الغابات بأقاليم طنجة والعرائش وتطوان ووزان، ونتجت عنها، لحد الساعة، خسائر مادية جسيمة، تمثلت في فقدان عشرات السكان لمنازلهم وممتلكاتهم،أكمل القراءة »
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