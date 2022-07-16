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ربورتاج

صيف‭ ‬الحرائق‭ ‬بالشمال

منذ 19 ثانية
طائرات الجيش والدرك لإطفاء الحرائق (عبد المجيد بزيوات)
عشرات‭ ‬السكان‭ ‬فقدوا‭ ‬منازلهم‭ ‬ومئات‭ ‬المواشي‭ ‬نفقت‭ ‬ومساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬دمرت تعيش‭ ‬منطقة‭ ‬الشمال،‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬وضعا‭ ‬استثنائيا‭ ‬بسبب‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬المهولة،‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الغابات‭ ‬بأقاليم‭ ‬طنجة‭ ‬والعرائش‭ ‬وتطوان‭ ‬ووزان،‭ ‬ونتجت‭ ‬عنها،‭ ‬لحد‭ ‬الساعة،‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬جسيمة،‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬عشرات‭ ‬السكان‭ ‬لمنازلهم‭ ‬وممتلكاتهم،‭أكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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