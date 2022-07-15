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سفير… “فكاك لوحايل”
يغادر خاليد سفير وزارة الداخلية التي دخلها، رسميا، في 2006، عائدا إلى الإدارة العمومية، التي انطلق منها مساره المهني في 1993، ولم يكن سنه يتجاوز 26 سنة، حين اختارته وزارة التجهيز، رئيسا لقسم التسيير المالي بأكبر موانئ المغرب (البيضاء). ويودع ابن حي بوركون، الذي رأى فيه النور في 13 دجنبرأكمل القراءة »
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