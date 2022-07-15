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سفير‭…  “‬فكاك‭ ‬لوحايل‭”‬

منذ 24 ثانية
يغادر‭ ‬خاليد‭ ‬سفير‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬دخلها،‭ ‬رسميا،‭ ‬في‭ ‬2006،‭ ‬عائدا‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬العمومية،‭ ‬التي‭ ‬انطلق‭ ‬منها‭ ‬مساره‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬1993،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬سنه‭ ‬يتجاوز‭ ‬26‭ ‬سنة،‭ ‬حين‭ ‬اختارته‭ ‬وزارة‭ ‬التجهيز،‭ ‬رئيسا‭ ‬لقسم‭ ‬التسيير‭ ‬المالي‭ ‬بأكبر‭ ‬موانئ‭ ‬المغرب‭ (‬البيضاء‭).‬ ويودع‭ ‬ابن‭ ‬حي‭ ‬بوركون،‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬فيه‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دجنبر‭أكمل القراءة »


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