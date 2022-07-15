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مسرح ابن مسيك يحتفي بقاوتي

منذ 17 ثانية
تكريم التسولي في الدورة 11 من المهرجان أعلنت جمعية “فضاء القرية للإبداع” بالبيضاء عن تنظيم الدورة الحادية عشرة لـ “مهرجان ابن امسيك للمسرح الاحترافي”، خلال الفترة بين 22 و26 يوليوز الجاري، بشراكة مع مسرح محمد الخامس بالرباط، والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة البيضاء سطات. وتحتفي الدورة 11، بعلم من “الأعلامأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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