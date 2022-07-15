الصباح الفني
”جيمس ويب” يصور البدايات
بايدن: الصور المرسلة تذكير للعالم أن أمريكا قادرة على القيام بأشياء كبيرة كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، مساء الاثنين الماضي، الغطاء عن الصورة المرتقبة لأكبر تلسكوب صنعه الإنسان، بحضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس. وذكرت الوكالة في بيان لها، أن تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، أنتج أعمق وأدق صورة بالأشعةأكمل القراءة »
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