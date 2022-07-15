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الصباح الفني

‭”‬جيمس‭ ‬ويب‭” ‬يصور‭ ‬البدايات‭ ‬

منذ 17 ثانية
صورة‭ ‬التقطتها‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭        (‬خاص‭)‬
بايدن‭: ‬الصور‭ ‬المرسلة‭ ‬تذكير‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأشياء‭ ‬كبيرة كشفت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ “‬ناسا‭”‬،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬الغطاء‭ ‬عن‭ ‬الصورة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لأكبر‭ ‬تلسكوب‭ ‬صنعه‭ ‬الإنسان،‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬ونائبته،‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭.‬‮ ‬‭ ‬ وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‮ ‬بيان‭ ‬لها،‮ ‬أن‭ ‬تلسكوب‭ “‬جيمس‭ ‬ويب‭” ‬الفضائي،‭ ‬أنتج‭ ‬أعمق‭ ‬وأدق‭ ‬صورة‭ ‬بالأشعة‭أكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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