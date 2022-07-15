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الملك‭ ‬يعطي‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬للاستثمار

منذ 30 ثانية
مساع‭ ‬لتأهيل‭ ‬العرض‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬يستجيب‭ ‬لانتظارات‭ ‬المواطنين.  ‭(‬أرشيف‭)‬
المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الصحة‭ ‬والاستثمار ترأس‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬مرفوقا‭ ‬بولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬مولاي‭ ‬الحسن،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬بالقصر‭ ‬الملكي‭ ‬بالرباط،‭ ‬مجلسا‭ ‬وزاريا،‭ ‬خصص‭ ‬للمصادقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭-‬إطار‭ ‬يهم‭ ‬منظومة‭ ‬الصحة،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬إطار‭ ‬بمثابة‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار‭.‬ كما‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأسلحة‭ ‬النارية،‭ ‬ومرسوم‭أكمل القراءة »


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