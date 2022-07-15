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الملك يعطي دفعة قوية للاستثمار
المجلس الوزاري صادق على مشاريع لتطوير منظومة الصحة والاستثمار ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أول أمس (الأربعاء) بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون-إطار يهم منظومة الصحة، ومشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار. كما صادق على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية، ومرسومأكمل القراءة »
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